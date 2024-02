Grande Fratello | la sorella di Perla interviene sul comportamento di Anita e Letizia | “Questa cosa non l’ho concepita”

Le ultime voci circolate con insistenza sul futuro del Grande Fratello sembravano dare per certo la mancata messa in onda del reality nella prossima ... (anticipazionitv)

Greta Rossetti si trova nuovamente coinvolta in un triangolo amoroso, ma questa volta le critiche dei suoi coinquilini non mancano Nella Casa del ... ()

Tempesta d'amore, trame 4 - 10 marzo: Paul assume un detective per trovare il padre di Josie: ... così il fratello di Florian chiederà a Robert di assumerlo per il posto libero al bar del ... al contempo, constaterà che tra lei e la madre c'è una grande differenza di gusti in materia di moda. Una ...

Beatrice Luzzi all'Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello L'indiscrezione sul possibile ruolo: Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello farà parte del cast de L'Isola dei Famosi La nuova edizione sarà condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e (pare) Alvin nel ruolo di opinionisti e Elenoire Casalegno ...

Grande Fratello, Greta Rossetti e i suoi triangoli amorosi: le critiche di Perla Vatiero e Marco Maddaloni: Nella Casa del Grande Fratello morto un triangolo amoroso ne nasce un altro, l'unica figura costante di questa ambigua situazione è Greta Rossetti . L'ex tentatrice è stata nuovamente coinvolta in una dinamica che ...