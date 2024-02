Grande Fratello | la lucida analisi di Beatrice Luzzi dopo essere finita di nuovo al televoto | “Nominare me per voi è la cosa più facile perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 20 febbraio 2024)durante la trentasettesima puntata andata in onda ieri di(ancora una volta) al. La prima a nominarla è stata Letizia Petris che ha così commentato la sua scelta: Ci siamo riavvicinati, è difficile perché voglio bene a tutti. Per esclusione nomino Bea ma spero che non se la prende. Perché forse tra tutti è quella… ci siamo riavvicinate negli ultimi giorni, so che è molto amata e non uscirà però per esclusione devo nominarla. Io sono molto legata ama ci sono altre persone con cui ho legato meno che sono già in nomination. Mi dispiace, non posso far altro. Visibilmente rimasta delusa la diretta interessata ha così replicato: Va avanti da mesi questo teatrino, non ho più risposte e neppure ...