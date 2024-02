Grande Fratello | i vertici aprono un nuovo ciclo | stop di tre anni per il reality?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da qualche giorno a questa parte si parla dellodel. Una pausa di circa un anno per smaltire tutti questi mesi di programmazione e dare spazio ad altri format in archivio nel palinsesto. In pole position per sostituire ilci sarebbe La Talpa, pronto a debuttare con una nuova edizione dopo circa quattrodi panchina. Ma ecco che arriva lo scoop che potrebbe non piacere agli appassionati della casa di Cinecittà. Lo, non a caso, potrebbe durare più di un anno se gli ascolti del suo sostituto dovessero essere soddisfacenti.: ilsi ferma? Mentre l’edizione tutt’ora in corso sta volgendo al termine, nuove ombre stanno avvolgendo il...