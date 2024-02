Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Momento di sconforto perche, dopo la, scoppia a piangere e siin, e, in. Ladel concorrente.ininPh: Quotidiano.Netcolma di sconforto per il gieffino; il 29enne di Milano, durante l’ultima puntata del, è finito al televoto insieme a Stefano Miele, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Durante l’ultima puntata della trasmissione alcunesono state palesi altre, invece, in confessionale per cui i concorrenti non ...