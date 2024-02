Grande Fratello | Federico Massaro dopo essere finito in nomination scoppia a piangere e si butta in piscina vestito Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentasettesima puntata del, durante la quale Alfonso Signorini ha svelato il verdetto del televoto, che ha decretato come meno votato Sergio D’Ottavi, il quale si scontrerà con Stefano Miele al televoto eliminatorio della prossima puntata del reality, in onda domani sera. Oltre a loro, i concorrenti tramite le loro, hanno deciso di mandare al televoto anche Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi e. Proprio quest’ultimo, che evidentemente ormai si sentiva parte del gruppo, non ha preso affatto bene ladei compagni e al termine della puntata èto in un pianto a dirotto e preso dalla delusione per nonstato capito dai coinquilini si è ...