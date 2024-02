Grande Fratello | ecco gli ascolti della trentasettesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da AlfonsoSignorini, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici nei panni di opinionista e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta dei social. Nel corsodiretta di ieri sera non sono mancate le sorprese e i colpi di scena, a cominciare dal ritorno di Mirko Brunetti per un ultimo confronto definitivo con Perla Vatiero, che ha portato i due gieffini a dichiararsi amore. Una dolce sorpresa anche per Stefano Miele, che ha riabbracciato la mamma Carla e per Paolo Masella e Letizia Petris, che in studio hanno potuto ripercorrere le tappe salientiloro storia d’amore. Greta Rossetti, invece, si è trovata al centro di un nuovo triangolo, divisa tra l’interesse ...