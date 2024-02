Grande Fratello cancellato per La Talpa? “Vertici soddisfatti | non risulta” | ma spunta l’ipotesi Signorini out

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Negli ultimi giorni sulcircolano indiscrezioni non proprio rassicuranti. C’è chi fuori dalla Casa urla considerando quella in corso come l’edizione peggiore di sempre e chi assicura che da settembre e per un anno il reality si prenderà una salutare pausa per lasciare il posto a Laper La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.