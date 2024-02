Grande Fratello | anticipazioni 21 febbraio | nuova eliminazione | chi rischia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il17 prosegue con la trentottesima puntata, in onda mercoledì 212024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso del nuovo appuntamento del reality, condotto da Alfonso Signorini e commentato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Prosegue la messa in onda del17,mente in onda con il doppio appuntamento settimanale. Dopo l’uscita dalla casa di Vittorio Menozzi, un nuovo concorrente sarà chiamato a lasciare la casa, nel corso della puntata prevista in onda nella prima serata di mercoledì 21. Cosa aspettarsi dalla puntata del “” del 21– VelvetMagSul fronte degli ascolti, il trentasettesimo appuntamento ha tenuto ...