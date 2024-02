Grande Fratello 2024 | una bella sorpresa per Stefano | in casa arriva la madre Carla | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Al, unaper Sergio. In passerella è il momento di, la mamma che èta per fare una bellissimaal figlio.per Sergio al: l’incontro con la mamma«Lo sto seguendo, connessa sempre, come posso non vedere mio figlio, lo trovo benissimo, molto amorevole, servizievole, sta facendo un bel percorso. E’ un ragazzo abbastanza educato, è unapersona» – dice, la mamma diin passerella poco prima di riabbracciare il figlio. Intanto in superledparla del suo percorso all’interno della ...