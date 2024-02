GlobalFoundries | così gli Usa finanziano il terzo produttore di chip al mondo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il governo degli Stati Uniti ha assicurato $2 miliardi aper sussidiare la sua produzione di semiconduttori, il primo grande incentivo nel contesto dello USs and Science Act approvato ad agosto del 2022 dal Congresso. Il primo pilastro del piano, infatti, prevedeva $39 miliardi da destinare in sussidi per la manifattura disul suolo nazionale, insieme al 25% di crediti d’imposta sugli investimenti per il costo dell’equipaggiamento per la produzione (una voce tanto più esosa quanto la scala nanometrica coinvolta nelle fonderie). Di recente, il governo ha anche annunciato un nuovo round di finanziamenti per supportare la R&D nel settore.maker per share di mercato a livello globale nel segmento foundry (ovvero di quelle, poche, ...