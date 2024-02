“Gli uffici comunali di Benevento mi rimbalzano e la bimba rischia di restare digiuna”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl nostro lettore L. ci racconta la sua disavventura che si è consumata in mattinata, trascorsa come una pallina impazzita tra diversidiper risolvere un problema inerente i ticket per la mensa scolastica della propria figlioletta. Questo il suo racconto: “Per il servizio mensa il comune ha un app dove ho la possibilità di prendere visione del menù settimanale e dove ricarichiamo il credito per i pasti. Stamattina mi sono accorto che il credito era negativo dopo che avevo disdetto il servizio un po’ di tempo fa. Alle ore 7.30 effettuo una ricarica da 20 euro tramite PagoPA ma non si aggiorna il credito automaticamente (i tempi di lavorazione sono di massimo 48 ore). Dalle 8.30 fino alle 10.30 chiamo ripetutamente i tre numeri messi a disposizione dal Comune di ...

