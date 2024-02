Gli stupri di Caivano | giudizio immediato per sette minori

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Umberto Lucarelli ha accolto le richieste della procura (pm Claudia De Luca ) e disposto ilper i 7 minorenni coinvolti negliavvenuti a, in provincia di Napoli, sulle due cuginette di 10 e 12 anni. Ai ragazzi (due sono in comunità, gli altri in carcere) vengono contestati gli abusi in forma aggravata e, per alcuni, anche...