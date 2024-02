Gli scioperi devono costruire il futuro o rallentare la caduta?

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lo sciopero serve se costruisce un, è inutile se preserva per qualche tempo lo status quo. L’AI sta avendo un impatto importante sulla produttività, in molti contesti già oggi a doppia cifra (es. 14% nel customer service). Questo vuol dire che i costi di sviluppo del prodotto o servizio diminuiscono di colpo in modo significativo. Quando un’azienda ha un vantaggio di questo tipo abbassa i prezzi perché pensa che ci saranno più vendite, come ha fatto recentemente Tesla. Nel caso tuttavia i clienti non hanno elasticità al prezzo, ovvero non acquisteranno più prodotti se costano di meno, le aziende scelgono spesso l’altra strada: il licenziamento. Nell’ultimo secolo il settore più rappresentativo di questo secondo caso è stato l’agricoltura che ha visto passare in Italia gli occupati dal 80% della popolazione a meno del 2%. Non compriamo il doppio di zucchine se il ...