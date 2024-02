Gli incentivi sono stati un vero motore per l' economia | il bilancio e le previsioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Secondo uno studio dell’Osservatorio congiunturale dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), nel 2024 si prevede un cambio di passo per quanto concerne il settore dell’edilizia. Negli ultimi anni, infatti, i bonus edilizi hanno permesso un’ottima crescita del settore. Sappiamo però che le cose stanno mutando. Come ha spiegato l’Ance, nel 2023 si è verificata una crescita del 5% nell’edilizia, sospinta da tutti gli investimenti in riqualificazione abitativa. In particolare negli ultimi tre anni il 40% del mercato è stato rappresentato dagli interventi di manutenzione straordinaria, incentivate dai bonus. A partire dal 2024 però l’Ance prevede una flessione del 27% con un -4,7% anche per quanto riguarda la nuova edilizia abitativa. Con la chiusura dello strumento della cessione del credito, si prevede un calo di investimenti pari al 7,4% all’anno. Il PNRR, però, promette di ...