Gli hooligans del Feyenoord sfidano il divieto di trasferta? Allerta massima

(Di martedì 20 febbraio 2024)dia Roma anche questa volta per i tifosi olandesi in occasione della partita di playoff di ritorno dell'Europa League Roma-che si disputerà allo stadio Olimpico giovedì 22 febbraio alle 21 (l'impianto del Foro Italico sarà sold out). L'ordinanza del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, è stata emessa già la settimana scorsa e in questura questa mattina, nel corso di un tavolo tecnico, sono stati messi a punto i consueti servizi di prevenzione, dopo che nel 2015 un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Il piano sicurezza scatterà domani mattina conattenzione da parte delle forze dell'ordine ai luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane. Non si esclude infatti che, nonostante ildi ...