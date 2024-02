Gli ex compagni ricordano Andreas Brehme

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) La notizia della morte improvvisa diha sconvolto tutti soprattutto i suoi exdi squadra. Il giocatore ha militato nell’Inter dal 1988 al 1992 ed ha giocato insieme a Beppe Bergomi. Lo “Zio” lo ha ricordato in un collegamento con Sky Sport. Ecco le sue parole: «Ho parlato con Zenga che lo ha sentito dieci giorni fa. Io l’ultima volta che l’ho sentito sarà stato 20 giorni fa, mi ha detto che sarebbe venuto a vedere le partite con la Salernitana e l’Atletico. Non ce lo saremmo mai aspettati. Ora siamo in attesa di capire l’evolversi della situazione per andarlo a trovare. Era una bella e grande persona, ci mancherai tanto». Ai microfoni di TMW è intervenuto Andrea Mandorlini. L’ex tecnico dell’Hellas Verona si è espresso così sul giocatore tedesco: “Con Andy avevamo un grande rapporto, quando tornava in Italia è ...