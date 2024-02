Gli audio dei coniugi dopo la strage di Altavilla | “Sono successe situazioni complicate ad Antonella”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono stati diffusi alcuni messaggioinviati da Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia accusata di aver ucciso, insieme a Giovanni Barreca, Antonella Salamone e i suoi figli. In uno di questi i due cercano di convincere qualcuno a organizzare un "fine settimana per pregare". Mentre in un altro del 3 febbraio Fina parla di un incontro che si sarebbe dovuto tenere con Antonella Salamone. Poi disdetto senza troppe spiegazioni il 10, quando la donna pare fosse già morta.

Mali di Roma. Card. De Donatis: "Le attese di carità e giustizia sono in attesa di risposta": ... capace di accogliere chi corre e chi cade, gli spiriti forti e le persone fragili; i nativi e gli ... ha fatto ascoltare alcuni estratti audio del convegno di cinquanta anni fa riversati su supporto ...

Beats collabora con MLS per la realizzazione di cuffie speciali: ...diventare il partner ufficiale dei prodotti audio della MLS. Come parte della partnership, Beats produrrà cuffie personalizzate esclusive per otto club della MLS , a cui seguiranno altre squadre. Gli ...

"Mi faccio accompagnare da sei belle donne...", la strategia elettorale del candidato alle Regionali in Sardegna: spunta l'audio imbarazzante: Parole che hanno catenato forti reazioni tra gli elettori, divertite in alcuni casi, indignate in altri. Ma tutti vogliono adesso sapere la stessa cosa: chi si nasconde dietro l'audio incriminato.