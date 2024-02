Gli Ac-Dc celebrano i 50 anni con le ristampe dei vinili in color oro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Cinque decenni di rock ad alto voltaggio per la leggendaria band australiana. La prima esibizione della band risale infatti al il 31 dicembre 1973 al Checkers Nightclub di Sydney, in Australia. Il resto è storia, la storia di un gruppo che ha creato un brand sonoro unico e inimitabile. In tutto ad oggi gli Ac-Dc hanno venduto oltre 200 milioni di album in tutto il mondo. In occasione del cinquantenario l’intero catalogo della band viene ristampato in vinileoro. Ciascuno di questi 33 giri in edizione limitata verrà accompagnato da una stampa 12"x12" diversa per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50. I primi 9 album usciranno il 15 marzo e saranno: BACK IN BLACK : è l’album più venduto di tutti i tempi per una band, contiene i successi Shook Me All Night Long, Shoot To Thrill e Back In Black. HIGHWAY TO HELL: uscito nel 1980, è stato il primo album degli AC/DC ...