Al via il processo sul caso Regeni. Tra i testi Renzi, Gentiloni e Al Sisi: Né imputati né difensori di fiducia, nel processo che si apre stamattina a Roma per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni: i militari egiziani sotto accusa sono rimasti al Cairo, al sicuro, coperti da un governo che alle richieste di assistenza dalla giustizia italiana ha risposto con qualche promessa e ...

Giulio Regeni, oggi al via processo agli 007 egiziani: Al via oggi 20 febbraio davanti alla Prima Corte d'Assise di Roma il processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Nelle liste dei testi depositate dalle parti compaiono, tra gli altri, i nomi del presidente egiziano Abdel ...

La ricostruzione dell'omicidio di Giulio Regeni: Si apre il processo per l'omicidio di Giulio Regeni . Non saranno in aula i presunti colpevoli. Ci sarà la famiglia Regeni, come sempre. Regeni in Egitto Giulio Regeni è nato a Trieste il 15 gennaio 1988. Cresciuto a Fiumicello, in ...