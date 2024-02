Giulio Regeni | la ricostruzione dell' omicidio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si apre a Roma il processo per l'di. Gli imputati sono quattro agentia National Security egiziana, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Chiamati in aula anche il presidente egiziano Al Sisi e i presidenti del consiglio italiani degli ultimi anni

Omicidio Regeni, al via il processo agli 007. Nella lista dei testi anche Al Sisi, Gentiloni e Renzi: Si apre a Roma il processo ai quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Un procedimento che potrebbe veder sfilare, in qualità di testimoni, ex premier, ex ministri, e funzionari che hanno ricoperto, all'epoca del drammatico ...