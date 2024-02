Giulio Regeni | al via il processo agli 007 egiziani I genitori | “Aspettavamo questo momento da 8 anni”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è aperto oggi davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma ilai quattro 007accusati del sequestro e dell’omicidio di, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. “Erano ottoche”, hanno detto iClaudio e Paolaper il tramite dei loro avvocati, Alessandra Ballerini e Giacomo Satta. Al via ilper l’omicidio di“Finalmente speriamo chepossa partire, sono state sollevate le questioni preliminari che erano già state rigettate in tutte le altre aule e quindi speriamo, dopo la decisione della ...

Morte Giulio Regeni, al via il processo contro i quattro 007 egiziani: Omicidio Regeni, a Roma il processo a carico di quattro 007 egiziani 'Una giornata molto importante'. Così i genitori di Giulio Regeni , Claudio e Paola, entrando nel tribunale di Roma in occasione della prima udienza del processo a carico di quattro 007 accusati de l sequestro e omicidio del ricercatore italiano ucciso ...

Il processo. I genitori di Giulio: Attendevamo questo momento da otto anni: - - > I genitori di Giulio Regeni - Reuters . La giornata è di quelle "molto importanti", di quelle che si aspettano da otto anni. Non lo nascondono i genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, entrando nel tribunale di ...

Al via il processo contro quattro 007 egiziani per la morte di Giulio Regeni: Al via il processo contro quattro 007 egiziani per la morte di Giulio ...