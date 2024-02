Giulia Stabile abbandona gli abiti da ballerina | ora indossa la giacca e la rosa al collo

'L'Isola di Faustino' di G. Zordan: quando è proprio un romanzo a raccontare la Cuba più vera: di Giulia Bertotto per l'AntiDiplomatico L'Isola Di Faustino di Giordano Zordan, insegnante in pensione,... approvvigionamento idrico costante, servizio elettrico stabile, disponibilità di tutti i ...

Giulia Stabile dimentica per sempre Sangiovanni, ritrova il sorriso con una persona speciale: Giulia Stabile ha dimenticato Sangiovanni per sempre, ha ritrovato il sorriso con una persona molto speciale. Voi sapete di chi si tratta Giulia Stabile - spetteguless.it Tempo fa durante un'...

Meteo, "anomalia forte". Temperature elevate, ma da domani per Sottocorona c'è il cambiamento: È un tempo decisamente stabile. In 24 ore, ecco la carta prevista per domani, si vede che dove c'... Trentino Alto - Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia - Giulia. La carta di domani, lunedì 19 febbraio,...