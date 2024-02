Giulia Rosa Natale morta a 8 anni dopo le dimissioni | i genitori | “Vogliamo sapere cosa l’ha uccisa”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Idi, la bimba di 8di San Prisco deceduta lo scorso 7 febbraio all’ospedale di Caserta, vogliono fare luce sulla morte della loro piccola e per questo hanno presentato un esposto ai carabinieri e indirizzato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Un dolore incolmabile per la coppia che ora si domanda: “Dila nostra piccola? Si poteva fare di più per salvarla?”. Domande alle quali la mamma e il papà della bambina, che per essere assistiti si sono rivolti a Studio3A, ora chiedono con forza una risposta da parte dell’autorità giudiziaria, confidando che possa presto riscontrare la denuncia querela che hanno presentato mercoledì 14 febbraio presso la stazione dei carabinieri del loro comune di ...