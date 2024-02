Giudice Serie B | due turni di squalifica per Branca

Un solo giocatore squalificato e multe per Bologna e Fiorentina . La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo ... (calciomercato)

Giudice : ”La Serie A a 20 squadre non ha più molto senso”

Giudice: la Serie A a 20 squadre non ha più molto senso, perché andiamo in una direzione di proliferazione delle partite, si gioca sempre, in ... (terzotemponapoli)