Giovane tenta di lanciarsi dalla balaustra della stazione di Porta Garibaldi | salvato per un soffio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 febbraio 2024 – Venerdì scorso, gli agentipolizia ferroviaria sono intervenuti all’internoferroviaria di Milano, per salvare unche stavando il suicidio. Allertata da alcuni viaggiatori, la polizia ha fermato in tempo l’uomo, che prima del loro arrivo aveva scavalcato laprotettiva sita al secondo piano, stava fissando il vuoto davanti a sé, con l'intenzione di togliersi la vita. Due poliziottiPolfer, di cui uno libero dal servizio, insieme alla pattuglia di militari presenti nell'ambito del progetto nazionale "Strade Sicure", sono subito intervenuti e, dopo venti minuti di colloquio con la persona, sono riusciti a rassicurarla e a salvarla. L’uomo, che in un primo momento è ...

