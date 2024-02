Giornata molto importante Si apre il processo per la morte di Giulio Regeni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è tenuta la prima udienza per il sequestro e l'uccisione del ricercatore italiano in Egitto tra il gennaio e febbraio 2016. L'avvocato della famiglia: "Erano otto anni che aspettavamo questo momento"

“C’è stato molto rumore che io non capisco. Probabilmente alcune persone non hanno visto tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni, le ... (sportface)

Fujifilm annuncia X100VI con una sorpresa: ...invece per fortuna utilizza la stessa batteria della X100 V anziché quella più ingombrante (e molto ...avere una batteria di riserva a portata di mano ogni volta che si scatta per un'intera giornata. ...

La grande sensibilità degli umbri, donate quasi 8mila confezioni di medicine per le persone in difficoltà: Grande successo anche in Umbria per la Giornata di Raccolta del Farmaco, iniziativa del Banco Farmaceutico, giunta alla 24esima edizione. ...gratuità di cui hanno fatto parte tanti soggetti anche molto ...

Scherma: Finale raggiunta al Trofeo Città di Desio per i ragazzi della Leon Pancaldo: Fabio Lagasio invece, inserito in un girone molto duro, ha incontrato una "giornata storta", finendo la sua gara nella parte bassa del tabellone. E' comunque stata un'esperienza molto formativa per i ...