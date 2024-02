Giornalista e fiero oppositore di Lukashenko | chi era Lednik | l’ultima vittima della repressione bielorussa

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 20 febbraio 2024) Era stato condannato a tre anni per un articolo contro l’alleato di Putin Socialdemocratico, in carcere aveva subito un intervento. Svetlana Tikhanovskaya: ho il cuore spezzato.è il quinto detenuto politico a morire in carcere dal 2021 in Bielorussia