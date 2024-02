Giorgetti | La capitale è una questione nazionale | ministero sarà vicino a città

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Roma ha un potenziale inespresso. Ma qui ci sono dimensioni sottovalutate: la prima è la sua dimensione industriale, con diversi poli come quelli della meccanica strumentale, l’aerospazio e il chimico farmaceutico. La seconda è quella inter: Roma è sede di un’agenzia Onu, dell’Ifad oltre a 430 rappresentanze diplomatiche”. “La terza è quella della conoscenza: qui hanno sede 3 università pubbliche, 8 private e 4 pontificie oltre alle varie accademie di cultura internazionali. Dobbiamo lavorare su queste dimensioni con una visione strategica su questi ambiti. Il Governo è affianco a Roma così come lo è per il Giubileo e il Pnrr. Roma è unae confermo l’impegno delal fianco della”. Così Giancarlo, ministro dell’Economia e delle ...