Gioia Tauro | arrestati due funzionari delle dogane | alteravano i controlli per favorire i clan | sequestrati 2 | 7 tonnellate di cocaina

La visita a Gioia Tauro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per siglare l’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il ... (formiche)

Arresto funzionari dogane, 2,7 tonnellate coca sequestrate: Oltre 2,7 tonnellate di cocaina sono state sequestrate nel porto di Gioia Tauro nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di finanza e coordinate dalla Dda di Reggio Calabria che stamani ha portato all'arresto di due funzionari dell'Agenzia delle dog...

Favorivano narcotraffico, tre arrestati: 9.07 Favorivano narcotraffico, tre arrestati Due funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Gioia Tauro (RC) e una dipendente di una società di spedizioni sono stati arrestati dai finanzieri di Reggio col supporto dello Scico e la collaborazione di Europol e Dcsa. Per l'accusa, i tre ...

Controlli alterati in favore 'ndrine, presi funzionari dogane: Alteravano i controlli per favorire la 'ndrangheta. Per questo motivo due funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro e una dipendente di una società di spedizioni sono stati arrestati dai finanzieri di Reggio Calabria con il supporto dello Scico e la collaborazione di Europol e della Dcsa. I tre, per l'...