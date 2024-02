Ghemon e gli altri sulla salute mentale | “L’industria della musica fa più danni di quelli che il pubblico vede”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono sempre di più gli artisti che scelgono di parlarepropria. A qualche giorno da quando Sangiovanni, in gara a Sanremo con il brano Finiscimi, ha dichiarato di sentire il bisogno di prendersi un periodo di stop dalla, anchecantanti si sono uniti alle sue parole. È il caso di, Syria e Levante, i quali sui social hanno parlatoloro esperienza all’interno delle e di come quest’ultima possa avere un impatto negativo. “le attuale promuove un modo di pensare e di agire inquinato dal culto dei numeri e dei sold out, che sta determinando più ...