Geolier si pente di “Narcos” La nuova vita artistica e morale del celebre e contestato cantautore napoletano

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ cominciata unaper. Ilè stato protagonista totale del Festival di Sanremo.è stato sempre al centro del turbine mediatico e social durante la kermesse canora. L’artista ha cantato in lingua napoletana rompendo la regola pluridecennale del festival della canzone italiana.è stato il cantante più suffragato al televoto ed il piùdalla Sala Stampa che l’ha sommerso d’insulti.è diventato per alcuni il simbolo del riscatto, per altri l’icona del degrado di Napoli e della sua cintura metropolitana.ha sempre rivendicato le sue origini di Secondigliano che ispira anche il suo nome....

I duetti di Sanremo 2024, Amadeus svela le cover della quarta serata del Festival: ...del gruppo Gazzelle e Fulminacci canteranno Notte prima degli esami di Antonello Venditti Geolier ... e fa bene, Alessandra non si pente ALFA - VAI! - VOTO 8 Se il mondo è troppo grande per pensare in ...

I duetti di Sanremo 2024, Amadeus svela le cover della quarta serata del Festival: ...del gruppo Gazzelle e Fulminacci canteranno Notte prima degli esami di Antonello Venditti Geolier ... e fa bene, Alessandra non si pente ALFA - VAI! - VOTO 8 Se il mondo è troppo grande per pensare in ...