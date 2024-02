Genoa | anche Frendrup sta trattando il rinnovo di contratto

Il Napoli ai piedi di Osimhen: "Sto bene": Ecco perché la speranza è rivolta tutta nei gol del nigeriano, anche lui tornato deluso dalla Coppa ... quella contro il Monza (0 - 0) e ha saltato pure quella di sabato contro il Genoa (1 - 1), ...

Retegui, sogno Europeo: "Ho parlato con Spalletti, ma prima": ... abbiamo parlato e mi auguro davvero punti anche su di me per gli Europei. È un sogno che inseguo da tempo e che vorrei realizzare a giugno, ma sono consapevole di dover far bene al Genoa e di dover ...

Napoli, possibile rivoluzione in estate. Già certi gli addi di Osimhen e Zielinski: Anche Ngonge, che si è dimostrato importante per la squadra segnando il gol del pareggio contro il Genoa, resterà a Napoli. Le riflessioni da fare I ragionamenti da fare sono in difesa e in attacco. ...