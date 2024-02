Gazprom in declino e petrolio sotto attacco I guai di Mosca sul fronte energia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le esportazioni di gas naturale sono state l’arma più temibile che Vladimir Putin ha brandito contro l’Europa nel condurre la sua campagna contro l’Ucraina. Attraverso la controllata statale, il Cremlino aveva fatto in modo di diminuire le scorte europee di gas per poi minacciare il taglio delle forniture, certo che l’estrema dipendenza dell’Ue (che si appoggiava alla Russia per il 40% del gas utilizzato) l’avrebbe dissuasa dal sostenere Kyiv. Nel mentre, la tensione generata sul mercato del gas ha fatto schizzare i prezzi alle stelle e rimpinguato i forzieri di. Dopo due anni e un impressionante sforzo di diversificazione – in cui Roma è stata in prima linea – i Paesi europei hanno ridotto la quota di dipendenza all’8%, i prezzi del gas sono rientrati nella normalità, esta diventando l’ombra di sé stessa. Lo ...