Gaza | media | 3 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che tre persone sono morte ieri sera in un bombardamento israeliano che ha colpito una casa neldi, nel centro della Striscia di. Nelle ore precedenti altre cinque persone erano rimaste uccise in uncontro un'abitazione nel sud della città di, sempre secondo la Wafa che rende conto di un bilancio di 107e 145 feriti solo nella giornata di ieri nella Striscia. Il numero delle vittime dal 7 ottobre nell'enclave palestinese ammonta a 29.092e 68.883 feriti, secondo il locale Ministero della Sanità gestito da Hamas.

