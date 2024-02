Gaza | il principe William rompe il protocollo | “Troppi morti | serve un cessate il fuoco”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) 20 febbraio 2024- il, erede al trono britannico, si è detto oggi “profondamente inquieto per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente”, aggiungendo – in un intervento insolito per ilreale – di essere a favore di “unilal più presto possibile” nella Striscia di. Il primogenito di re Carlo III ha quindi affermato che “troppe persone sono state uccise finora” e ha parlato della “disperata necessità di aumentare l’aiuto umanitario” alla popolazione civile palestinese della Striscia, come pure di ottenere “il rilascio degli ostaggi” israeliani. L’intervento di, che non ha mancato di ribadire la condanna per “il terribile attacco terroristico di Hamas” contro Israele del 7 ottobre, è coinciso con la ...