Gattuso esonerato | è ufficiale | il Marsiglia sceglie Gasset

(Di martedì 20 febbraio 2024) Gennaronon è più l’allenatore dell’Olympique di. L’esonero dell’ex centrocampista del Milan era già nell’aria da ieri ma mancava l’ufficialità da parte del club francese che ora è arrivata con un breve comunicato pubblicato dall’OM. La squadra transalpina ha ringraziatoe i suoi collaboratori per il lavoro svolto: “L'Olympiqueringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per l'investimento impeccabile e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro". Contestualmente ilha già annunciato il sostituto di Ringhio, si tratta di Jean-Luis, esperto tecnico di 70 anni reduce dal l’esonero da CT della Costa d’Avorio durante l’ultima Coppa d’Africa (vinta poi dagli stessi ivoriani ...