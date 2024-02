Gasolio trafugato dal cantiere Scatta l’arresto in flagranza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ha messo gli occhi su undi Parona e, domenica sera, è entrato in azione per rubare del. È andata male al ladro, un uomo di 47 anni residente in provincia di Milano, con precedenti alle spalle, che è stato arrestato dai carabinieri indi furto aggravato. L’episodio è avvenuto in serata: ad accorgersi della presenza di un individuo nelle vicinanze delle macchine operatrici sono stati alcuni operai: appena li ha visti l’uomo è salito a bordo di una Alfa Romeo e si è allontanato. Ma i carabinieri della stazione di Mortara lo hanno intercettato e fermato dopo soltanto qualche minuto. Il controllo della sua auto ha dato esito positivo: nel baule della vettura i militari hanno ritrovato una tanica dipiena ed un’altra vuota che, evidentemente l’uomo non ha fatto in tempo a riempire. Per lui ...