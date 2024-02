Galliano | frazione da cartolina | L’albergo diffuso per valorizzarla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) "? Unaassoluta della Toscana più tipica, un’ubicazione perfetta, vicino all’autostrada, comodissima da raggiungere, immersi nella campagna toscana , fuori dal caos, sulle sponde del lago e inserito in importanti percorsi trekking". Lo dice il sindaco di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti, per spiegare le ragioni dell’importante investimento che il Comune sta avviando nella. "Un progetto di rigenerazione urbana – continua Mongatti - un intervento a cui tengo tantissimo, uno dei più importanti fatti dalla mia amministrazione". Si tratta di un progetto di albergo, con l’utilizzo di tre edifici da recuperare: l’ex Casa del fascio, il palazzo Ubaldini e l’ex scuola Mariotti Zanobi. Domani il sindaco incontrerà i gallianesi in un’assemblea pubblica proprio per illustrare ...