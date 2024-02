Gaeta | incendio devasta due stabilimenti balneari | indagini in corso

Gaeta – A Gaeta , nel corso delle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in Via Indipendenza , dove ... (temporeale.info)

Gaeta , 1 febbraio 2024 -N el corso delle prime ore della mattinata i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a Gaeta in via Indipendenza , ... (ilfaroonline)

Gaeta - Incendio nella notte, vanno a fuoco due stabilimenti balneari (VIDEO): L'incendio si è verificato in località Sant'Agostino in via Flacca, dove la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta ha operato in due strutture adibite a stabilimenti balneari già avvolti ...

Siracusa e Palermo: il nuovo progetto di Di Luca con "Rarica": ...il nuovo progetto site specific dell'artista e scultore Francesco Di Luca a cura di Lara Gaeta e ... L'installazione immersiva simula un incendio, in un effetto visivo scenografico che trasforma la Sala ...

Accadde oggi: 13 febbraio, almanacco del giorno: ... il quale però, prudentemente, non lo aveva pubblicato 1861 " A Gaeta viene firmata la ... divenuto indipendente, adotta la sua attuale bandiera; 1983 " A Torino, l'Incendio del cinema Statuto provoca ...