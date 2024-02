Fumo nella stazione | paura nella metro Bologna | fermata chiusa sgomberata

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladella Linea B dellapolitana di Roma è statadopo la segnalazione diche proveniva dall'interno della. È avvenuto nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che dotati di protezioni stanno entrando all'interno delladi piazza, e i Carabinieri delladi Roma Piazzae della Compagnia Parioli.

È terminata sabato scorso la decima Conferenza delle parti (Cop) della framework convention on tobacco control (Fctc), ovvero la Convenzione quadro ... (formiche)

Tre fratellini incendiano una giostrina, il più piccolo ha 3 anni: ...ma il rogo si estende a una giostrina che finisce in fumo: hanno 11, 8 e 3 anni i bimbi che sfuggiti al controllo della madre sono ritenuti responsabili del fatto, accaduto in un parco comunale nella ...

A fuoco quattro auto a Bastia - Paura per un'abitazione, vigili del fuoco al lavoro: (Nella foto in evidenza la colonna di fumo visibile anche da Assisi) Secondo le prime informazioni delle ore 17, l'incendio è tuttora in corso e riguarda 4 autovetture di cui una alimentata a GPL. L'...

Il patto delle big tech per salvare le elezioni dalla minaccia dell'AI: ... creare nuovi posti di lavoro e guidare il progresso nella salute e nella scienza. È necessaria un'... Molto fumo e poca sostanza La maggior parte delle big tech ha annunciato di voler adottare misure ...