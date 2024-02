(Di martedì 20 febbraio 2024) Se l’obiettivo è ancora un 35 mm F2.0 non intercambiabile, tipico della serie, il “cervello” dellaevolve e diventa un ISP X-Processor 5 abbinato al superda 40,2 MP....

Fujifilm X100VI è la sesta generazione delle "compatte X". Ha la stabilizzazione in - body e un sensore da 40 MP.: Fujifilm X100VI è disponibile dal 20 febbraio al prezzo consigliato di 1.849,99 euro . Per la celebrazione del 90° anniversario di Fujifilm la X100VI sarà prodotta anche in una versione Limited ...

Fujifilm X100VI ufficiale: la mirrorless super compatta ora con IBIS - PREZZO: Fujifilm X100VI è ufficiale, la fotocamera mirrorless compatta sostituisce il modello X100V annunciato quattro anni fa migliorando ulteriormente le prestazioni e la qualità fotografica. É la prima ...

Fujifilm X100VI: 40MP, IBIS e design raffinato: La nuova fotocamera digitale Fujifilm X100VI offre un'eccezionale qualità dell'immagine grazie al sensore da 40MP e al processore X - Processor 5. Inoltre, la stabilizzazione dell'immagine integrata (IBIS) e il design compatto la ...