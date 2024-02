Fugge dai poliziotti e si getta nel Brenta | scomparso | proseguono le ricerche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, una pattuglia della polizia stradale in servizio lungo l’autostrada A/4, all’altezza del Comune di Vigonza, in Veneto, ha sorpreso due ladri che cercavano di svuotare i serbatoi di carburante di alcuni camion. Uno dei due si è dato alla fuga,ndosi poi nelle acque gelide fiume. Ma di lui si sono perse le tracce.leda parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, ma si teme per la sua vita. Secondo quanto si è appreso, dunque, i due ladri la scorsa notte stavano mettendo a segno alcuni furti sui tir in sosta. Ad un certo punto sono però stati notati da una pattuglia della polizia stradale che ha cercato di fermarli. I due malviventi allora sono fuggiti in due direzioni diverse. Uno è riuscito a nascondersi e a non farsi arrestare. Mentre l’altro ...