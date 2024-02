“Fuga radioattiva da una valigia su un aereo” | allarme all’aeroporto di Barcellona

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una piccola fuoriuscitada unasistemata nella stiva di unproveniente da Zurigo ha causato un’allertadel Prat a. Lo scrive El Paìs. Il gestore dello scalo, Aena, ha definito “minore” l’incidente che non ha provocato alcun disagio nelle operazioni dell’infrastruttura. Vigili del fuoco e altre squadre d’emergenza stanno lavorando per evitare ogni rischio. Decine di passeggeri nel frattempo sono bloccati nell’della Air Baltic finché si chiarisca l’episodio. Nellada cui sarebbe partita la fuoriuscita era conservato materiale medico e si è sospettato, appunto, che in parte fosse radioattivo. Sul posto ci sono 13 squadre di vigili del fuoco della Generalitat della Catalogna. La foto è d’archivio L'articolo ...

