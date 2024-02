Frassinetti ad Amatrice | “Ulteriore passo verso benessere studenti e qualità offerta formativa”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 20 febbraio 2024) “In occasione della mia visita adper l'inaugurazione della nuova mensa scolastica presso l'Istituto Onnicomprensivo 'Sergio Marchionne', voglio esprimere la mia ammirazione per la tenacia e l'innovazione dimostrata dalla comunità scolastica in risposta al terremoto del 2016". Così il Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito, on. Paola, oggi adper l’inaugurazione della nuova mensa scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne e dell’annesso Convitto del Liceo Scientifico Sportivo Internazionale. L'articolo .