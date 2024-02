Francesca Chillemi | “Ho denunciato il mio stalker | per lui ho dovuto cambiare casa”

(Di martedì 20 febbraio 2024)sarà presto di nuovo in tv con la seconda stagione di “Viola come il mare” con Can Yaman,

Can Yaman e Francesca Chillemi sono pronti a debuttare nella sec onda stagione di Viola come il mare . La fortunata fiction targata Mediaset, infatti, ... (velvetgossip)

Can Yaman non lo nasconde: ''Volevo farlo da tanto tempo'', cosa è successo al divo turco: ... nel ruolo dell'affascinante capo ispettore Francesco Demir, e ha da poco concluso le riprese della seconda stagione al fianco di Francesca Chillemi . In Italia, Yaman è protagonista anche del gossip ...

Eventi in Abruzzo nel weekend del 16 - 18 febbraio 2024: Alle 18 il Teatro Talia di Tagliacozzo ospiterà Francesca Chillemi e Kabir Tavani nello spettacolo Il Giocattolaio di Gardner McKay. Sempre alle 18 Peppe Millanta sarà alla libreria D'Ovidio di ...

Palinsesti Mediaset marzo 2024: il serale di Amici dal 23/03, Can Yaman ritorna il 29: Spazio anche a Can Yaman , pronto a tornare in prime time con la fiction Viola come il mare 2 che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi. Infine è previsto anche il ritorno di Michelle ...