FOTO – Matthaus si appella direttamente a Brehme | «Mio amico»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lothar, uno dei tedeschi che ha segnato un'epoca calcistica dell'Inter assieme a Andreas, scrive un post su Instagram breve ma toccante sul suo compagno. AMICIZIA – L'amicizia è qualcosa che va oltre il campo e prosegue anche nel corso della vita. I rapporti non finiscono nel rettangolo di gioco, oggi è un giorno per ricordarlo. Andreasci ha lasciati all'età di 63 anni, uno dei suoi compagni a cui era più legato, ossia Lothar, ha scritto un messaggio breve ma veramente toccante.ha scritto: «Andi. Mio. Mio compagno di squadra. Mio eroe».