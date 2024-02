FOTO – Frattesi scherza con Klaassen | «Che capello | fratello!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Estrema serenità all’interno dello spogliatoio dell’Inter, il gruppo è compatto e i giocatorino come fratelli. Come Davide, che sotto un post pubblicato da Davyha commentato ironicamente. IRONICO – C’è tanta ironia nel commento di Davidesotto lapubblicata su Instagram dal centrocampista e collega all’Inter, Davy: «Chemio fratello the klassss!». Di seguito il post pubblicato sul suo profilo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati