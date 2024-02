Forza Italia | Tajani | “Al Congresso lanceremo nostra visione | possiamo superare il 10% alle europee”

Sarà l’avvocato quarantunenne Marco Binaghi a sfidare con i colori di Forza Italia e Lega Nord gli avversari attualmente in corsa per occupare la ... (ilgiorno)

Perché la lobby ha paura del suo stesso nome: Tommaso Verdini, il figlio dell'ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è un lobbista No, eppure lo hanno definito tale. Tiziano Renzi , il padre di Matteo, era un lobbista No, eppure anche lui è stato definito in questo modo. Non sono i ...

Chiapas e confini: un dialogo con il 'Nodo solidale Mexico': In Italia il collettivo fa sede a Roma, mentre in Messico la maggioranza di noi vive a San ... TIR bruciati, villaggi presi d'assalto, giovanissimi reclutati a forza o giustiziati sul posto. L'...

Vaste programme: nascondere sotto la foto di Cagliari le baruffe sul terzo mandato: Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno già annunciato il loro no. La Lega non può sperare in una sponda delle opposizioni, anche se il Pd per qualche ora è stato tentato almeno dall'astensione . ...