Formula 1 | test Bahrain | la Ferrari parte con Leclerc

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ tutto pronto per ipre stagionali di1 2024, che da domani fino a venerdì si svolgeranno in. I dieci team manderanno le nuove monoposto in pista nel tentativo di raccogliere quanti più dati possibili. Per il primo giorno, che scatterà alle 8.00 del 21 febbraio, laconche guiderà fino alle 12.00. Nella sessione pomeridiana, dalle 13.00 alle 17.00, sarà invece il turno di Carlos Sainz. SportFace.

Stanno per iniziare i test per le nuove auto di Formula 1 che saranno protagoniste al prossimo Mondiale che inizierà in Bahrein I tifosi e gli ... (sportnews.eu)

F1: da domani primi test in Bahrain, Ferrari parte con Leclerc: Ancora poche ore e la Formula 1 2024 accenderà i motori per la prima volta in pista. Da domani mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio andranno in scena in Bahrain i test ufficiali in vista della prossima stagione con a tutte ...

F1, Red Bull e il caso Horner. Marko: "Speriamo di risolvere presto" e la Ford ci potrebbe ripensare: La lunga pausa della Formula 1 sembra sul punto di terminare visto che nella giornata di domani sul circuito di Sakhir in Bahrain si torna in pista per i primi test in vista della stagione 2024. Occhi puntati sulla Red ...

F1 - McLaren, Piastri porta al debutto la MCL38 in Bahrain [VIDEO ONBOARD]: ... vettura che con Lando Norris e Oscar Piastri affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Il ...i classici check tecnici prima dell'attività vera e propria prevista nelle giornate di test pre - ...