Formazioni Napoli-Barcellona | Calzona non ha dubbi | subito una sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Giungono all’ombra del Vesuvio le indiscrezioni circa la prima formazione azzurra di mister. Le ultime verso. Misterè ufficialmente arrivato in quel di, ilha raggiunto il capoluogo campano e, di conseguenza, sale sempre più la febbre dei tifosi in vista dell’incontro di Champions. Azzurri e blaugrana sono infatti pronti a dare spettacolo al Maradona, in attesa del ritorno in Spagna dove, salvo clamorosi risultati a Fuorigrotta, si decideranno le sorti del duello. Ha quindi estremo bisogno di raggiungere in tempo una coesione con il nuovo tecnico il, quest’oggi alle prese con il primo allenamento della gestione. Da Sky, dunque, ecco arrivare le nuove indiscrezioni circa la probabile ...